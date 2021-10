Policiais da Força Tática do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prenderam, na noite dessa quarta-feira (13), um motociclista por tráfico de drogas, durante patrulhamento no município de Nossa Senhora do Socorro.

Segundo relato policial, a guarnição realizava rondas na Estrada da Manteiga, na Taiçoca de Fora, quando visualizou um motociclista em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, o condutor da moto mudou bruscamente de direção, com o objetivo de evitar a abordagem policial.

Apesar disso, o suspeito foi alcançado e submetido a uma revista pessoal. Com ele, os militares apreenderam 245 gramas de substância análoga à maconha.

O motociclista foi preso e encaminhado, juntamente com a droga apreendida, à Central de Flagrantes.

Fonte: Ascom PM/SE