O governador Belivaldo Chagas (PSD) foi categórico ao afirmar na manhã desta quinta-feira (07) que “não irá para o ringue” o senador Rogério Carvalho (PT) que já lançou a sua pré-candidatura ao governo de Sergipe.

Durante entrevista concedida ao radialista Narciso Machado, o governador deixou claro que não vai discutir, pelo menos por enquanto, sobre o nome para disputar o governo. “O mundo não vai se acabar se não tiver um candidato a governador nas eleições do ano”. Isso será um consenso do grupo encabeçado por ele.

O governador também comentou sobre o adiamento da data que seria realizada a reunião do grupo governista, segundo ele, por conta da situação do ex-deputado federal André Moura, que recentemente foi condenado pelo STF.

Belivaldo disse que não é um homem de abandonar os companheiros se referindo a condenação do ex-deputado André.

Ainda sobre Belivaldo, toda e qualquer reunião do agrupamento governista está descartada em outubro. “Eu não vou participar, quem quiser fazer reunião que faça”, desse Belivaldo

Ainda em relação à pré-candidatura de Rogério, o governador ironizou ao comentar sobre uma reunião com prefeitos da região do Baixo São Francisco, afirmando que o fato acabou não agradando aos participantes. “Rogério ainda não falou que deixou o governo e tem muitos cargos ainda, inclusive o da irmã dele no Ipes. Outra coisa, é preciso saber qual o projeto que ele tem para a agricultura”.

Em relação ao movimento Polícia Unida, o governador explicou que os profissionais da Segurança Pública do Estado de Sergipe já receberam o adicional de periculosidade de forma embutida no subsídio, ou seja, o salário dos profissionais e deixou claro que não atenderá ao pedido reivindicado pela categoria informando que o pagamento iria inviabilizar pagamento dos salários em dia.

O governador também falou sobre as obras do Hospital do Câncer de Aracaju, que está paralisada, afirmando que espera que a justiça der um positivo em relação a licitação. O governador aguarda se será feita uma nova licitação.

A boa noticia foi dada por Belivaldo ao anunciar que, até janeiro de 2022, todos os policiais aprovados no último concurso público serão convocados e que um novo concurso público sobre diversas áreas do Estado será realizado.

Faxaju