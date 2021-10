Rodrigo Gonzaga da Cruz ,29 anos, morte violenta por arma de fogo, corpo recolhido do Povoado Bom Jesus, no município Laranjeiras;

Antônio Marcos Leandro Santos,38 anos, Morte violenta por arma de fogo, corpo recolhido do Povoado Rio das Pedras, no município de Itabaiana;

Ossada (Crânio) morte por causa desconhecida, procedente da Delegacia do município de Monte Alegre de Sergipe;

Jan Adrian Alcantara ,20 anos, morte por Enforcamento, corpo recolhido da Travessa Seixas Dórea Bairro José Conrado Araújo em Aracaju;

Everton Francisco dos Santos ,27 anos, morte por acidente de trânsito (tipo capotamento de veículo) corpo recolhido do hospital de Urgência Gov. Joao Alves Filho em Aracaju;

Edenilton Pereira de Melo, 28 anos, morte a esclarecer, corpo recolhido Prainha do Povoado Porto Grande, no município de Nossa Senhora do Socorro;

Corpo sem identificação , morte violenta por arma branca corpo recolhido do Povoado São Vicente no município de própria ;

Corpo sem identificação, morte por queda da própria Altura, corpo recolhido do Hospital de Urgência de Sergipe