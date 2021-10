Equipes da Delegacia Regional de Tobias Barreto e do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) deram cumprimento a quatro mandados de prisão preventiva decorrentes do crime de tráfico de drogas. A ação policial, deflagrada nesta quarta-feira (6), resultou nas prisões de Anne Karoline Santos Batista, Carlos Silva de Jesus, José Viana dos Santos e Ricardo Costa de Oliveira. As prisões ocorreram em Tobias Barreto.

De acordo com o delegado Francisco Gerlandio, os suspeitos foram investigados e indiciados por associação para o tráfico de drogas. Conforme o delegado, ao longo da investigação foram apreendidas drogas, e os policiais perceberam que o entorpecente tinha origem comum, no caso, o investigado Watila de Jesus Nascimento, que já estava preso.

“Eles agiam tentando parecer pequenos traficantes agindo individualmente, mas, após várias diligências, percebeu-se que todos estavam associados para fatiar o produto da venda, tendo no Watila a figura central”, destacou o delegado.

Na casa de um dos investigados, foram encontradas mudas de maconha. A investigação continua no sentido de esclarecer se o grupo cultiva a droga em larga escala ou se as mudas são apenas para um cultivo individual. A Polícia Civil pede que informações e denúncias sobre o tráfico de drogas sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181).