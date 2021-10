Policiais do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) apreenderam uma arma de fogo de fabricação caseira, após uma denúncia de vias de fato, no Bairro Santa Maria, na Zona Sul da Capital.

O fato teve início quando a equipe do 1º BPM foi acionada para averiguar uma denúncia de vias de fato entre dois homens, no Loteamento Paraíso do Sul.

No local, um dos homens, que se apresentou como vítima, relatou que havia sido ameaçado de morte. Ele também informou que o agressor possuía uma arma de fogo, escondida na residência de sua filha.

Com autorização da proprietária, os policiais realizaram buscas na casa, onde apreenderam a arma de fogo calibre 12, de fabricação caseira, sem munições.

Os envolvidos e arma foram encaminhados à Central de Flagrantes para as devidas providências.

Fonte: Ascom PMSE