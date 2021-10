Nesta ÚLTIMA quinta-feira, 28, um militar da Ciopac (Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga) prendeu dois homens por furto a uma residência no Bairro Farolândia, em Aracaju.

O policial militar, lotado na Ciopac, estava se deslocando para o serviço, quando foi informado por populares que dois homens haviam pulado o muro de uma residência na rua Alferes José Pedro de Brito, no Bairro Farolândia. Ao se deslocar ao local, o militar flagrou os homens pulando o muro, de dentro para fora, com a posse de objetos subtraídos da casa.

Durante a abordagem, foram encontrados duas armas brancas, um motor de bomba de água, alguns metros de fios de cobre, um serrote e uma bomba de ar de cama inflável. Foi solicitado apoio da viatura da área e o caso encaminhado à delegacia para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: PM/SE