O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou, nesta sexta-feira (22), imagens do suspeito da autoria dos disparos que resultaram no homicídio que vitimou Antony Mateus da Cruz Santos. O crime foi praticado no dia 20 de julho, no bairro Industrial, em Aracaju.

O crime foi registrado por imagens das câmeras de segurança da rua onde fica a casa da vítima. Os suspeitos chegaram em um táxi de outra cidade e chamaram por Antony. Ele sai e se aproxima do veículo.

Em seguida, um dos suspeitos dispara contra a vítima. Logo após o crime, eles fogem. Antony chegou a ser socorrido para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O motorista do táxi já foi identificado e preso. Até o presente momento, foi identificado apenas que a vítima trabalhava como flanelinha nas proximidades da Rodoviária Velha.

A Polícia Civil pede que informações e denúncias que possam levar à identificação do autor dos disparos sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.