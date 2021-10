Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) deram cumprimento aos mandados de prisão preventiva de Nages Nero da Hora Cardoso, 31, e de Silvio Leonardo de Jesus Souza, 27.

De acordo com as informações policiais, ambos são investigados pela 7ª Delegacia Metropolitana (7ª DM) pela prática de roubos de motocicletas e de pertences das vítimas em Nossa Senhora do Socorro.

Eles foram presos, na manhã desta sexta-feira (29), em um conjunto habitacional da região do Sobrado, em Nossa Senhora do Socorro. Os investigados já encontram-se à disposição da Justiça