O Grupo Especial de Combate a Roubos e Furtos (Gecrof), a partir de investigações feitas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), deu cumprimento ao mandado de prisão definitiva de Genilson Trindade da Silva, pela prática de homicídio qualificado ocorrido na cidade de Praia Grande, Região Metropolitana de Santos (SP), no dia 14 de janeiro de 2011.

De acordo com as informações policiais, a vítima fazia serviços de funilaria no veículo do autor do crime. Após discussões, Genilson Trindade da Silva praticou o homicídio no interior paulista, tendo deflagrado onze disparos contra a vítima conhecida como Carlinhos.

A prisão foi feita nesta sexta-feira (8), em Japoatã (SE), cidade natal, onde ele se encontrava foragido. O investigado será recambiado para São Paulo, onde ficará à disposição da Justiça paulista.

A Polícia Civil também destaca que a população pode contribuir com a elucidação de crimes e com a prisão de suspeitos de ações criminosas. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.