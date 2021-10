Policiais da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente (Deacav) cumpriram, na data de hoje (14), na Grande Aracaju, um mandando de prisão definitiva contra um homem acusado de praticar estupro contra suas duas filhas.

Sob a chefia dos delegados Ronaldo Marinho e Josefa Valéria, o mandado de prisão definitiva em aberto contra o homem foi cumprido. Segundo as filhas do acusado, ele teria iniciado as violações contra as duas entre o período da infância e adolescência, tendo perdurado nos atos ao longo dos anos.

De acordo com o relato das vítimas, os abusos aconteciam quando a mãe não estava presente em casa. O fato só veio à tona recentemente, pois ambas contaram à mãe sobre os acontecimentos.

O indivíduo encontra-se preso à disposição da Justiça. Denúncias sobre crimes dessa natureza podem ser relatados no Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) ou pelo número do Disque-Denúncia da Polícia Civil, 181. O sigilo é garantido.