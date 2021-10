Policiais civis da 8ª Delegacia Metropolitana (8ª DM) prenderam Thauã Alexssander Bezerra Lima, 25 anos, suspeito de roubo de celular no conjunto Bugio, Zona Norte de Aracaju. A prisão foi divulgada nesta quarta-feira (20).

De acordo com as informações policiais, o roubo foi praticado no dia 10 de outubro. A vítima foi abordada no conjunto Bugio e teve o aparelho roubado. Inicialmente, foi identificado o dono da motocicleta utilizada na investida criminosa.

O proprietário do veículo utilizado no roubo disse que havia locado a motocicleta para Thauã. O objetivo da locação é o de utilizar o veículo para entregas por meio de aplicativo de delivery.

Thauã foi identificado, localizado e conduzido à unidade policial, onde confessou o roubo