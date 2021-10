Policiais civis da 9ª Delegacia Metropolitana (9ª DM) deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva de Luciano Balbino de Araujo. Ele é investigado pela prática de um roubo em um estabelecimento comercial do bairro Santa Maria, em Aracaju. A prisão ocorreu nesta sexta-feira (29).

De acordo com o delegado Gilberto Guimarães, as imagens das câmeras de segurança do local contribuíram para a identificação do suspeito.

Nas imagens, foi registrado o momento em que o investigado chega no local, observa produtos e vai até o caixa. Ele simulou estar armado e conseguiu subtrair a quantia de, aproximadamente, R$ 150.

Ele foi preso e já encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.