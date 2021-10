Na madrugada desse domingo, 24, o Batalhão de Polícia de Radiopatrulha prendeu três homens e apreendeu uma arma de fogo do tipo revólver calibre .38 com seis munições, cartões de crédito e a quantia de R$158.

Militares do BPRp realizavam rondas pela Grande Aracaju, quando foram solicitados e informados por um popular, que um indivíduo tentou atirar contra ele após uma discussão, mas a arma não disparou e que, em seguida, o suspeito fugiu em um veículo Fiat Strada de cor preta.

Com a informação, os radiopatrulheiros começaram a realizar diligências e avistaram, no bairro Olaria, o veículo informado pelo denunciante.

Os policiais realizaram uma aproximação e deram ordem de parada ao veículo, que tinha três pessoas no momento da abordagem.

Dois suspeitos colaboraram com os procedimentos de busca pessoal, ao contrário do terceiro, que tentou empreender fuga, mas foi interceptado. Ele precisou ser contido, pois tentou agredir um dos militares, e estava armado com um revólver.

O caso foi encaminhado e apresentado à Central de Flagrantes, para que fossem tomadas as medidas legais.

Fonte: Ascom PMSE