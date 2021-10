Equipes do 5° Batalhão de Polícia Militar (5° BPM) apreenderam um simulacro de fuzil e outro de pistola, além de celulares, veículo e outros itens, após um roubo em Nossa Senhora do Socorro. A apreensão do material ocorreu na sede do município, nessa segunda-feira (11).

De acordo com as informações policiais, as equipes foram comunicadas pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) e iniciaram as buscas pelos suspeitos.

Nas proximidades dos viveiros do conjunto Fernando Collor, os policiais perceberam homens em atitude suspeita em um veículo de modelo Fit, de cor prata. Foi feito um acompanhamento policial.

Os suspeitos conseguiram fugir, mas foram apreendidos o veículo, o simulacro de pistola, o simulacro de fuzil com carregador, uma caixa de som, três carteiras, corrente dourada, par de tênis, chaves, 16 celulares, R$ 106, duas balaclavas, documentos e ferramentas