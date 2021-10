Na noite da última sexta-feira ,22, militares do 5º BPM fecharam uma rinha de galo e prenderam diversas pessoas pelo crime de maus tratos a animais, na Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro.

A equipe da Força Tática, com apoio de equipes da 1ª Companhia e do Pelotão ambiental, foi solicitada pelo Ciosp 190 para verificar uma ocorrência de maus tratos a animais próximo à Fazenda Piabetinha.

Quando as equipes chegaram no local, perceberam uma grande quantidade de veículos na parte externa de um barraco, que tinha grande concentração de pessoas em seu interior. Com a entrada da PM muitas pessoas fugiram pelos fundos, adentrando no manguezal, inclusive um homem armado que não foi identificado ainda. No momento da fuga, os dois galos, colocados para brigarem e se mutilarem, também foram levados.

Os militares conseguiram deter algumas pessoas, incluindo o responsável pela rinha de galos. No local foram encontrados outros animais debilitados em situação de maus tratos, vários objetos relacionados aos maus tratos com de animais, e uma estrutura que confirmava que o ambiente já vinha sendo usado rotineiramente para esse tipo de prática ilegal.

Todos irão responder pela prática criminosa de maus tratos a animais.