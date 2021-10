Policiais militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) e do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam, nessa segunda-feira (04), dois suspeitos por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Atalaia, Zona Sul de Aracaju.

Segundo relato policial, as guarnições do BPTur e BPRp atenderam uma ocorrência repassada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), por volta das 17h30, sobre dois cidadãos que estariam em posse de uma arma de fogo nas proximidades do bairro Atalaia.

Diante da informação, o patrulhamento na região foi intensificado, chegando a localizar a dupla. Durante a abordagem foi encontrado um revólver calibre 38.

Os dois foram presos em flagrante e encaminhados para a Central de Flagrantes, para que fossem tomadas as medidas cabíveis