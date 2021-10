Policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam, na tarde de ontem (30), um homem por porte ilegal de arma de fogo no Bairro FaroLândia.

O Getam fazia patrulhamento pelo bairro, quando avistou um homem conduzindo um taxi em atitude suspeita. Foi dada voz de parada, e em seguida foi feita a abordagem.

Durante a revista no veículo, os militares encontraram um revólver calibre .38 com seis munições intactas e uma caixa de madeira. Dentro da caixa continha algumas bolsas com dinheiro, que totalizaram R$ 23.703,60.

O motorista do taxi foi conduzido à Delegacia Plantonista, juntamente com os objetos apreendidos, para que fossem tomadas as medidas legais.

Fonte: Ascom PM/SE