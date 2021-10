Militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) foram solicitados e prestaram apoio a um policial militar lotado no interior do Estado e que havia detido um homem que estava em posse de um veículo roubado na manhã do sábado (2). O caso ocorreu nas proximidades do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), em Aracaju.

Os policiais foram ao local e constataram que o veículo, um Citröen Picasso, tinha sido roubado pela manhã. Além disso, a equipe apreendeu um simulacro de arma de fogo, três celulares e a quantia de R$ 6,00.

O caso foi conduzido e apresentado na Central de Flagrantes, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.