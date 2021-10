Durante ação realizada na noite dessa quinta-feira (14) no bairro Santa Maria, em Aracaju, policiais da Força Tática do 1º Batalhão prenderam um homem por tráfico ilícito de drogas.

Com o suspeito, os militares apreenderam mais de 110 pedras de crack e uma porção de cocaína, além de uma balança de precisão e embalagens para a droga.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes.

Fonte: PMSE.