Militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prenderam três mulheres pelo crime de tráfico de drogas. A ação policial resultou também na apreensão de mais de 66kg de drogas, na rodovia Manoel do Prado, em Nossa Senhora do Socorro. O caso ocorreu no início da tarde dessa segunda-feira (25).

De acordo com as informações policiais, os militares faziam rondas pela localidade quando visualizaram um veículo de modelo Linea. O carro estava ocupado por duas mulheres, que apresentaram nervosismo com a aproximação policial. Nesse momento, segundo os policiais, já foi possível perceber o odor de maconha.

A mala do veículo foi aberta e foram encontrados tabletes com substância semelhante à maconha. No procedimento policial, uma das mulheres relatou que receberia um valor para levar a droga até uma pessoa desconhecida na localidade conhecida como “Invasão do Merengue”.

Ela disse também, que logo após a entrega, iria prestar contas com uma outra mulher, a qual estava mantendo contato com ela. Diante das informações, os policiais foram ao endereço informado, no Porto Dantas, em Aracaju, e a terceira mulher confirmou que havia mais drogas dentro da residência e disse que pertenciam ao marido.

A terceira suspeita informou que a ela caberia apenas o recebimento do dinheiro da transação. No local, foram apreendidos tabletes de maconha, balança de precisão, além de três embalagens com cocaína e uma com crack. Diante dos fatos, as três suspeitas e o material apreendido foram encaminhados ao Departamento de Narcóticos (Denarc).