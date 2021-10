Na tarde desta quinta-feira, 14, uma discussão teria levado um homem que atua como policial penal a atirar em um adolescente de 16 anos, que voltava da escola, no bairro Marivan. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e acompanhado pela Corregedoria da Secretaria de Justiça.

E durante o programa Alerta 99, da rádio Fan FM, desta sexta-feira, 15, o coordenador de comunicação da Secretaria de Segurança Pública, Lucas Rosário, forneceu esclarecimentos sobre a situação. Segundo ele, havia desavenças entre os envolvidos, que já se conheciam e moravam próximos um do outro.

“O próprio policial penal conseguiu extrair imagens da câmera da rua onde ele mora, e pelas imagens há um princípio de briga. O adolescente passava em uma bicicleta vai ao encontro do policial penal e seu pai. Há um princípio de luta corporal e um disparo de arma de fogo é feito contra o chão, esse foi o relato apresentado no DHPP ontem. E esse tiro acabou atingindo de raspão o adolescente”, explicou Lucas.

Segundo o coordenador de comunicação da SSP, as duas partes prestaram depoimento, e no momento, as investigações continuam, para apurar todas as informações e dar resolução ao caso.

Com informações da Fan F1