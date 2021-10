O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), falou pela primeira vez nesta segunda-feira (19), sobre a possibilidade de disputar o governo do Estado nas eleições do ano que vem.

Edvaldo admitiu durante solenidade de entrega da infraestrutura do loteamento Tia Caçula, localizado no bairro Dom Luciano, zona Norte da capital, que colocou seu nome à disposição para disputar o governo do estado, durante entrevista concedida ao radialista Jailton Santana, no Jornal da Rio Segunda Edição.

Edvaldo Nogueira comentou sobre a possibilidade de colocar seu nome à disposição do agrupamento político encabeçado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) para disputar as eleições de 2022 ao governo do Estado, afirmando que quer continuar trabalhando para população.

Dessa vez Edvaldo não quis citar Eclesiastes, foi direto ao assunto. dizendo que “o agrupamento deve decidir entre quatro nomes. O meu, o de Fábio Mitidieri, de Laércio Oliveira e, embora não confirme, o de Ulisses Andrade.

Ainda durante a, entrevista Edvaldo Nogueira questionou o radialista Jailton Santana sobre uma fala do deputado federal Fábio Mitidieri em seu Instagram Instagram onde diz que sempre apoiou Edvaldo. “No momento certo tudo será resolvido”.

Edvaldo preferiu não polemizar ao afirmar que “não é sangria desatada para a escolha do nome do agrupamento e que no momento certo, tudo será resolvido, ou seja, confirmando que são realmente quatro, os possíveis pré-candidatos do agrupamento liderado por Belivaldo.

Fonte: Faxaju