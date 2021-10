Equipe da 12ª Delegacia Metropolitana (12ª DM), com o apoio de policiais civis da 7ª Delegacia Metropolitana (7ª DM), deu cumprimento ao mandado de prisão de um homem de 25 anos, investigado pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu nesta quinta-feira (30), no povoado Palestina, em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com as investigações, o crime foi praticado contra uma criança de nove anos, no ano de 2020. Depois da investida criminosa, o investigado fugiu de São Cristóvão e foi para o povoado Palestina, onde foi preso.

A Polícia Civil pede que informações e denúncias sobre suspeitos de ações criminosas sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

SSP Sergipe