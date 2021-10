O Senador Alessandro Vieira participou na noite de ontem, segunda-feira (18/10) do programa Roda Viva apresentado pela jornalista Vera Magalhães, que por sinal é inimiga do governo federal.

No último bloco do programa, o repórter de O Estado de São Paulo, Weslley Galzo perguntou ao Senador se ele subiria num palanque de Lula para “evitar Bolsonaro” num segundo turno em 2022.

“Num cenário Bolsonaro e Lula no 2º turno, o senhor subiria num palanque petista para se opor ao atual presidente?”, perguntou o repórter.

Visivelmente sem jeito, Alessandro disse que não subiria no palanque, mas que se esse for o único meio para evitar um mal maior existe a possibilidade de seu voto ser do ex-presidente e ex-presidiário Lula. “Não vou fugir pra Paris… ”Eu não subiria num palanque da Lula, eu não posso defender um voto em quem eu não confio e não acredito, mas eu posso dar um voto pra evitar um mal maior”.

As declarações do senador repercutiram de uma forma tão negativa, que demorou poucos segundos para que os internautas começassem a disparar contra Alessandro:

“Se são íntegros, o que estão fazendo junto de Renan e Omar Aziz?”

“Alessandro é outro gato do mesmo balaio, atraso total, imprestável ao país… um m#@*&”, disse outro ainda mais revoltado.

Alguns comentaram que as atitudes de Alessandro se parecem bastante com a da conhecida Marina Silva, que sempre foi conhecida por ser verde por fora e vermelhinha por dentro, a famosa melancia.

Desde que assumiu o mandado, Alessandro se deliciou com os holofotes que vem ganhando, primeiro com a falecida CPI da Toga e agora com a CPI da “pandemia”.

Agora o pré-candidato à presidência, para tentar agradar outro tipo de eleitorado, diz que votaria em Lula, para evitar um “mal maior”. A declaração do senador nos faz refletir sobre a inversão de valores que existem em nosso país.

Alessandro dedicou parte de sua vida combatendo o crime, investigando, prendendo bandido, mas agora em nome do seu ego, não se importa em apoiar um condenado em quatro instancias, que só está livre (não inocentado), graças a uma manobra do STF.

“Enquanto houver enganadores, o poste continuará mijando no cachorro”, PLUTO.

Maycon Fernandes/Jornalista DRT 2304/SE