Infelizmente, as três empresas do transporte público coletivo que foram paralisadas ontem (dia 14) por seus funcionários, não conseguiram avançar nas tratativas com os mesmos para retomada do serviço. A quinta-feira foi exaustiva na busca de alternativas para atender às necessidades dos trabalhadores, mas não houve evolução, desta forma, um terço da frota do transporte continua fora de operação já há mais de 24h.

São 140 ônibus parados, 43 linhas prejudicadas e mais de 900 funcionários questionando a regularidade salarial. O setor de transporte segue bastante preocupado com essa situação e buscando apoio das autoridades públicas diante do colapso instalado na mobilidade urbana, que já era previsto em um setor que vinha enfrentando dificuldades ao longo dos anos e teve a situação agravada com a falta de aporte financeiro e o aumento de débitos com os impactos da pandemia.

As demais quatro empresas operadoras do transporte seguem tentando dar suporte às linhas compartilhadas, no entanto, há áreas que continuam com dificuldades de atendimento e não há previsão de retornar à regularidade.

Setransp