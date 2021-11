A Polícia Federal em Sergipe apreendeu, na tarde desta quarta-feira (3), na BR-101, em Estância, no Sul do estado, mais de cinco toneladas de maconha que estavam sendo transportadas em uma carreta bitrem, no meio de uma carga lícita de produtos de limpeza. A droga seria distribuída nos estados de Sergipe, Alagoas e Pernambuco.

Depois de receber a informação de que um grande carregamento de maconha estaria sendo transportado por uma carreta bitrem e que teria como destino a Região Nordeste, a PF montou uma operação com o objetivo de identificar a apreender a droga. Uma barreira policial foi montada na BR-101, próxima à cidade de Estância.

No começo da tarde, os policiais federais abordaram a carreta, com placa do estado do Paraná. Durante a revista na carroceria foi encontrado o carregamento de maconha, que estava sobre uma carga de produto de limpeza.

A carreta estava sendo conduzida por um homem de 24 anos de idade, natural do Paraná, o qual foi conduzido até a Superintendência da Polícia Federal em Sergipe, onde foi autuado por tráfico interestadual de drogas e encaminhado ao sistema penitenciário do Estado, ficando à disposição da Justiça.

f5 News