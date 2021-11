O jovem de 19 anos que foi baleado durante um tiroteio em Aracaju continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgência de Sergipe – Gov. João Alves Filho. Segundo a unidade hospitalar, o paciente segue respondendo bem ao tratamento e o quadro de saúde é considerado estável.

Ainda segundo o Huse, o jovem passou por uma cirurgia assim que deu entrada no hospital, nesta última sexta-feira, 19, e segue em boa recuperação. “O quadro permanece estável, sendo acolhido e assistido pelo corpo clínico, com monitoramento constante e recebendo os devidos cuidados dos profissionais médicos e enfermeiros desta unidade hospitalar”, destacou o Huse.

Relembre

O jovem de 19 anos que foi baleado por tiro de arma de fogo na noite da última sexta-feira, 19, na Avenida Sete de Setembro. De acordo com informações do Huse, o projétil o atingiu na coxa esquerda provocando uma fratura exposta e também uma parada cardíaca. Apesar da gravidade do ferimento, o paciente segue se recuperando bem.

