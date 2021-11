O governador Belivaldo Chagas anunciou nesta quinta-feira (18), por meio do seu Twitter, a antecipação do 13º salário dos servidores do Estado. A gratificação natalina será paga no próximo dia 30 de novembro.

De acordo com Belivaldo, a medida visa fomentar o desenvolvimento de Sergipe por meio do volume de recursos injetados na economia local neste fim de ano. “Para estimular ainda mais o desenvolvimento econômico de Sergipe, vamos antecipar o pagamento do 13º salário ao funcionalismo público estadual para o dia 30 de novembro. Serão R$ 450 milhões investidos, sendo R$ 300 milhões na folha mensal e mais R$ 150 milhões da antecipação”.

13º Salário de 2021

Os pensionistas e aposentados que recebem até R$ 6 mil, receberam o pagamento da 10ª e última parcela do 13º salário de 2021 junto com o salário do mês de outubro, no último dia 29.

Os demais servidores ativos e inativos, receberam a 1ª parcela da gratificação natalina de 2021 ao longo do ano, de acordo com a data de aniversário de cada servidor e proporcional ao mês de nascimento. Antes do anúncio desta quinta-feira, a segunda parcela estava prevista para ser paga até 20 de dezembro de 2021.