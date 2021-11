O Procon/SE divulgou, nesta segunda-feira, 22, a pesquisa de preços dos itens mais pesquisados pelos consumidores dias antes da Black Friday, que acontece nesta sexta-feira, 26. Os levantamentos foram feitos em dois momentos, visando acompanhar a variação dos preços com a proximidade da data. Dentre os itens pesquisados estão televisões, notebooks e celulares.

A diretora do Procon/SE, Tereza Raquel Martins, destacou que o levantamento teve como objetivo identificar a variação de preços dos produtos mais pesquisados no período que antecede a Black Friday. “O Procon realizou uma pesquisa de preços para ajudar os consumidores nesta semana do Black Friday. Pesquisamos alguns itens que são os mais procurados e comprados nos meses de outubro e novembro para conseguir identificar uma diferença de preços e continuamos nas lojas sempre pesquisando”, detalhou.

De acordo com a pesquisa, entre os dias 16 e 17 de novembro, a televisão de 42 polegadas teve preço que variou de R$ 2.299 a 2.599,90. Já o televisor de 43 polegadas foi encontrado custando entre R$ 2.299 e R$ 2.699. Já o aparelho de 50 polegadas apresenta preços que variam entre R$ 2.799 e R$ 3.799.

Já entre os dias 20 e 22 de outubro, o televisor de 42 polegadas foi encontrado custando entre R$ 2.099 e R$ 2.877. O aparelho de 43 polegadas apresentou preços que foram de R$ 2.299 a R$ 2.564. A televisão de 50 polegadas apresentou valores que foram de R$ 2.899 a R$ 3.799.

O levantamento também verificou os preços de notebooks. Os computadores foram encontrados custando entre R$ 2.699 a R$ 4.999, no período dos dias 16 e 17 de novembro. Já entre os dias 20 e 22 de outubro, o preço encontrado foi de R$ 3.021 a R$ 4.099. Os valores também apresentam variação de acordo com a marca do produto.

Já no tocante aos aparelhos celulares, de acordo com as especificações e o fabricante do produto, os preços variaram de R$ 1.399 a R$ 7.999, entre os dias 16 e 17 de novembro. Já no período que compreendeu os dias 20 a 22 de outubro, os aparelhos foram encontrados com valores de R$ 1.398 a R$ 7.999.

Confira as pesquisas na íntegra:

