Um caminhão trator com mercadorias eletrônicas e cosméticos falsos foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta terça-feira (9), no km 181 da BR-101, no município de Umbaúba.

Segundo a PRF, foram encontrados no veículo uma carga com 16 celulares, cerca de mil relógios e 60 perfumes. Os agentes também apreenderam uma pequena quantidade de maconha e comprimidos de “rebite”, medicamento que possui a droga anfetamina em sua composição, cuja comercialização é proibida no Brasil.

Na cabine do caminhão ainda havia um rádio comunicador não autorizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Civil, onde será indiciado pelo crime de contrabando.

Via A8