Na noite desta terça-feira, 9, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve julgar o recurso ordinário eleitoral referente à cassação do mandato do governador Belivaldo Chagas (PSD) e da vice-governadora Eliane Aquino (PT).

De acordo com as informações da pauta de julgamento do órgão, o ministro-relator Sergio Silveira Banhos deve expor o voto – se acompanha, ou não, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Sergipe que cassou os respectivos diplomas. Em meados de agosto de 2019, o TRE julgou ações de Investigação Judicial Eleitoral interpostas contra o governador e a vice.

A Justiça sergipana cassou o diploma, tanto de Belivaldo como de Eliane, pela prática de abuso de poder. De acordo com a ação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) em dezembro de 2018, Belivaldo Chagas fez uso repetido da propaganda institucional e da máquina administrativa do Governo do Estado com o objetivo de promover sua imagem.

De acordo com a superitêndencia de comunicação do governo, o governador Belivaldo Chagas só vai se pronunciar após a decisão. }

