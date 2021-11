Após quatro anos, Moacir Horácio Pereira foi condenado a 25 anos e um mês de prisão.

O crime aconteceu em 2017 em um bar, na praia de Aruana,e de acordo com as investigações, Moacir atirou contra a ex-companheira e contra um homem que estava com ela.

O homem acabou morrendo na hora, já a ex-companheira ficou paraplégica. O julgamento aconteceu na última quarta-feira,24, em Aracaju.