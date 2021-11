O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBME) atendeu 71 ocorrências durante o feriadão, entre os dias 29 de outubro e 2 de novembro. Os dados são do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) e as ocorrências foram atendidas pelas unidades operacionais da corporação distribuídas em Aracaju, Estância, Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro, Lagarto e Propriá.

A maioria das solicitações foi para ocorrências de busca e salvamento, um total de 36, que são chamados envolvendo resgate de animais, controle de insetos, retirada de anel, tentativa de suicídio, corte de árvore, contenção de paciente psicossocial, busca e salvamento de pessoas, entre outras. A maior parte delas, 14, foi atendida pela guarnição do Quartel Central, em Aracaju.

Foram registradas também 19 orientações via Ciosp, quando o bombeiro orienta a solução da ocorrência já no contato telefônico com o solicitante. Com relação a incêndios, foram 12 registrados durante o feriadão, sendo que oito foram em vegetação e quatro incêndios urbanos. Além disso, foram atendidos três acidentes automobilísticos e realizados dois atendimentos pré-hospitalares.

Fonte: Ascom/CBM-SE