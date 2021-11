Um incêndio em veículo foi controlado pela guarnição do Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) na noite dessa quinta-feira (05), no bairro 13 de Julho. Segundo o bombeiro, a informação passada pela condutora foi que ao ligar o veículo, a chave travou na ignição, ela começou a sentir um cheiro de fumaça e saiu do carro, que rapidamente incendiou. O acionamento para a ocorrência aconteceu por volta das 18h30.

“Quando chegamos ao local, encontramos o veículo em chamas. Foi passada a informação de que o carro tinha cilindro de GNV. Uma linha de mangueira foi montada para debelar o fogo. Iniciamos o combate com jato neblinado a distância. Com a diminuição das chamas, nos aproximamos e resfriamos o cilindro para não haver perigo de explosão”, afirmou o aspirante a oficial Cássio Erick.

Ferro velho

A guarnição do Quartel Central combateu ainda na tarde de ontem um incêndio em ferro velho, no bairro Santos Dumont, em Aracaju. “Fomos acionados às 15h. Utilizamos Líquido Gerador de Espuma (LGE) para debelar as chamas. A proprietária nos informou que o funcionário estava cortando uma peça de metal com maçarico e acabou perdendo o controle da chama”, afirmou o aspirante Erick.

Fonte: Ascom CBM/SE