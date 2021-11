Sergipe atingiu no sábado, 30, um marco importante em relação à luta contra a Covid-19, 50,07% da população do Estado está com o esquema vacinal completo. O índice positivo foi alcançado graças ao intenso trabalho realizado desde o início da pandemia e a logística célere de envio dos imunizantes para os 75 municípios do Estado, possibilitando a imunização por grupos prioritários e faixa etária.

Com o volume de doses aplicadas, Sergipe alcança uma cobertura vacinal da primeira dose de 73,61%. A distribuição de doses enviadas da SES para os municípios atingiu 3.485.945, já o quantitativo enviados pelo Ministério da Saúde chegou a 3.510.185. Destas, 1.666.841 foram aplicadas como primeira dose; 1.120.833 como segunda dose; 40.125 como dose única e 75.077 como dose de reforço.

A Secretaria de Estado da Saúde tem mantido o ritmo acelerado de distribuição dos imunobiológicos recebidos sistematicamente pelo Ministério da Saúde (MS). Quando as vacinas chegam a Sergipe, logo são armazenadas na Central de Imunização e encaminhada aos municípios. Com os resultados positivos da vacinação, é possível perceber a tendência de queda no que refere aos números de óbitos, internações e número de casos novos.

“O Nosso objetivo é conseguir avançar cada vez mais na imunização completa da nossa população. Apenas com isso é possível criar uma barreira de proteção necessária contra o coronavírus. Ficamos orgulhosos pelo resultado alcançado com muito empenho e dedicação de todos os profissionais. Sabemos que há muito o que se fazer, mas é gratificante perceber que estamos no caminho certo”, destaca a Secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa.

Atualmente Sergipe ocupa a terceira posição no ranking dos estados do nordeste com maior porcentagem de população vacinada contra a Covid-19. Essa informação foi anunciada neste sábado pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, a partir dos números que são compartilhados diariamente pelas Secretarias de Estaduais da Saúde. O Estado está abaixo apenas do Ceará e Rio Grande do Norte.

A SES orienta à população que precisa completar a imunização, ficar atenta ao prazo. As informações sobre locais e datas de vacinação estão sendo divulgadas constantemente pelos municípios em suas redes sociais. Em caso de dúvida, os usuários também podem procurar as UBSs para obter informações. A Secretária enfatiza a necessidade de todos os sergipanos completarem o esquema vacinal para melhores resultados.

