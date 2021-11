Policiais civis do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), na manhã desta terça-feira (02), deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra Aylon Cristóvão Anunciação Santos, denunciado pela participação no homicídio que vitimou o vendedor ambulante Gutemberg Carneiro Santa Rosa. O crime aconteceu em agosto de 2020.

A prisão ocorreu em uma residência no bairro Jardim Centenário e foi decretada após a conclusão do inquérito policial. Durante a investigação, o denunciado também chegou a ser preso temporariamente.

De acordo com as investigações, no dia do fato, Aylon chega conduzindo um veículo HB20 de cor vermelha, pela avenida Carlos Burlamarqui, trazendo o executor do crime. Este desembarca e sobe na garupa de uma motocicleta que já estava com um terceiro homem aguardando. Os dois que estavam na motocicleta se aproximaram da vítima que transitava com sua companheira na avenida Sete de Setembro, quando o executor desce e efetua vários disparos.

O denunciado por ser o mandante do crime, que também tem mandado de prisão preventiva em aberto, foi identificado como Antônio Francisco da Anunciação Oliveira, conhecido como “Júnior” ou “Galego”, e até o momento não foi localizado. O homicídio teria como motivação a disputa por pontos de venda no Centro da cidade.

O DHPP também pede a colaboração da população, através do disque-denúncia (181).