Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram, na manhã deste sábado (20), o mandado de prisão preventiva em desfavor de Antônio Francisco da Anunciação Oliveira, pelo crime de homicídio. O indivíduo foi localizado em uma residência no Bairro Olaria, Zona Norte de Aracaju.

Segundo relato policial, Antônio é investigado pela participação, como mandante, do homicídio que vitimou Gutemberg Carneiro Santa Rosa, ocorrido no ano passado, no Centro de Aracaju. A prisão foi decreta após conclusão do inquérito policial.

No início deste mês, o irmão de Antônio Francisco, identificado como Aylon Cristóvão Anunciação Santos, já havia sido preso pelas equipes do DHPP também em decorrência de mandado de prisão preventiva por participação no homicídio.