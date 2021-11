Nesta sexta -feira (19), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu Thiago Pedro Silva De Sá, indiciado como mandante do feminicídio praticado contra Maria do Socorro Santos Filho. O suspeito é enteado da vítima, que foi morta durante o crime que aconteceu em 5 de julho de 2021, por volta das 20h, no interior da sua residência, no Bairro São José, em Aracaju.

O DHPP finalizou o inquérito, que o apurou o caso, e encaminhou o material à Justiça Criminal da Comarca de Aracaju. As investigações demonstraram ainda que o crime foi praticado por disputas patrimoniais envolvendo a vítima e o enteado.

As autoridades policiais destacam que o indiciado como mandante foi preso por decreto de prisão temporária, deferida durante as investigações, que foi convertida em prisão preventiva, após o encaminhamento do inquérito ao Judiciário.

Já o indiciado por ter sido o executor dos disparos que causaram a morte da vítima, é Carlos Cícero Araújo Braga, que está foragido e com mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento.

O DHPP reafirma que qualquer informação sobre o caso e o paradeiro do foragido pode ser encaminhada, através do Disque-Denúncia, pelo número 181.