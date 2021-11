O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) concluiu a investigação do homicídio qualificado praticado contra a vítima WADSON VIEIRA FURTUOSO, de 21 anos, ocorrida em data de 30/06/2021, por volta das 07h30min, na Rua Rio do Sal, Conjunto João Alves, Nossa Senhora do Socorro/SE.

No momento do crime, a vítima se encontrava transitando na via pública, conduzindo sua bicicleta em direção de sua residência, tendo sido abordada pelos criminosos que, fazendo uso de arma de fogo, efetuaram disparos contra ela, atingindo sua cabeça. A vítima não resistiu as lesões e veio a óbito no local do fato.

Após várias diligências investigatórias, apurou-se que os suspeitos do crime tratam-se dos irmãos JOÃO PAULO OLIVEIRA RIBEIRO e DANILO OLIVEIRA RIBEIRO, conhecido por “MANCHA”, que eram desafetos da vítima e a executaram por motivo fútil.



JOÃO PAULO já era foragido da Justiça, sendo apontado como suspeito de outro homicídio ocorrido na cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE. DANILO, conhecido por “MANCHA”, é condenado por crime de roubo pela Vara Criminal da cidade de Barra dos Coqueiros/SE, tendo também figurado como réu em processo relativo a prática de outro homicídio.

Na manhã de hoje, o DHPP cumpriu seis mandados de busca e apreensão na Rua Rio do Sal, nas casas dos suspeitos e de seus familiares, porém referidos indivíduos se evadiram do citado endereço, se encontrando atualmente em local ignorado.

Informações sobre suas localizações podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido