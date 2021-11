A POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SERGIPE, através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP, elucidou a autoria do homicídio que vitimou a jovem ELLEN CRISTINA DOS SANTOS, vítima de homicídio por arma branca ocorrido na madrugada de 30 de outubro de 2021, em uma Vila localizada na Rua Laudelino Raimundo Santos Filho, bairro Jardim Centenário, em Aracaju (SE).

Logo após o homicídio, equipes do DHPP compareceram ao local do crime e identificaram que ELLEN havia sido morta por um indivíduo que também residia em um dos quartos da vila de casas onde ocorreu o fato e que o suspeito teria contado com o auxílio de sua companheira para matar a vítima.

Durante as investigações, o autor foi identificado como ALESSANDRO FRANCISCO PEREIRA, conhecido como “SANDRO”, o qual não havia sido encontrado pelas equipes do DHPP que tentavam localizá-lo desde a data do crime.

Na manhã de terça-feira, 09/11/2021, após reconhecer “SANDRO” nas imediações de uma agência bancária no bairro Siqueira Campos, um popular acionou o CIOSP e o suspeito foi conduzido por policiais militares ao DHPP, junto com sua companheira, também suspeita do crime.

Diante das provas reunidas no inquérito policial, a Polícia Civil requereu a prisão temporária de ALESSANDRO e de sua companheira, sendo a prisão autorizada pela 8ª Vara Criminal de Aracaju.

Ao ser inquirido, o investigado confessou a autoria do crime e afirmou não ter a intenção de matar a vítima quando a agrediu, alegou que atuou motivado por ciúmes de sua companheira e em virtude de ser constantemente agredido verbalmente pela vítima.

Qualquer informação acerca de outros crimes cuja autoria seja atribuída ao investigado pode ser repassada à polícia por meio do aplicativo Disk Denúncia ou através de ligação telefônica para o número 181, sendo preservada a identidade do(a) denunciante.

