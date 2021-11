Policiais Civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no final da tarde da sexta-feira, 26, efetuaram a captura e deram cumprimento ao mandado de prisão temporária de um homem de 30 anos. Ele foi preso na rótula de acesso ao Conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão.

O homem é suspeito de cometer uma tentativa de homicídio por arma de fogo, na mesma localidade onde ocorreu a prisão. O investigado se encontrava em deslocamento, dentro de um veículo modelo saveiro, de cor branca, quando foi interceptado e preso pela equipe policial.

De acordo com as informações da polícia, consta que o suspeito, junto com outros dois indivíduos, tentaram contra a vida de um casal efetuando disparos de arma de fogo.

Ainda ao longo das investigações, foi possível revelar que o motivo para o cometimento do crime teria sido porque o indivíduo preso na tarde da quinta-feira, 25, teria dado um cão às vítimas, porém o animal fugiu e retornou para sua residência, fato que o deixou contrariado. Motivo esse que o fez juntamente com outros dois comparsas tentar contra a vida do casal. A motivação é considerada fútil pelo Código Penal Brasileiro.

Ainda de acordo com a polícia, dois dos três envolvidos no crime já estão presos e a disposição do Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Cristóvão.