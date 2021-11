O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), informou nesta terça-feira (30) que o evento anual de Réveillon na Orla da Atalaia não será realizado. Segundo o gestor, a medida considera o cenário de incertezas gerado pelo surgimento de uma nova variante do coronavírus no mundo.

“É uma decisão bastante pensada, conversada com nossos técnicos, baseada no que discutimos no nosso Comitê de Operações Emergenciais, o COE, e como medida de cautela diante do surgimento de uma nova cepa do coronavírus no mundo, a Ômicron, mesmo não havendo confirmação de casos no Brasil. Mas a decisão é para proteger a nossa população, é a forma que temos agido desde o início da pandemia”, disse.

Até a última segunda-feira (29), a capital sergipana já vacinou 516.520 pessoas com a primeira dose contra a Covid-19, o que representa 92% das pessoas acima de 12 anos (o público vacinável). Destas, 447.795 pessoas estão com o seu ciclo vacinal completo (ou seja, receberam as duas doses ou dose única), sendo 80% do público acima de 12 anos. Além disso, 60.268 pessoas receberam a dose de reforço.

