A Delegacia Regional de Lagarto deu cumprimento, nessa quinta-feira (18), ao mandado de prisão temporária contra um homem de 31 anos. Ele é suspeito da prática de um homicídio ocorrido no último domingo (14), em um posto de combustível localizado no município de Lagarto.

Segundo a delegada regional, Michele Araújo, logo após o crime foram iniciadas as investigações com a inquirição de testemunhas e análises de câmeras de segurança do estabelecimento comercial onde ocorreu o delito.

“A partir de todas as evidências colhidas, nós representamos pela prisão temporária do suspeito, que desde o fato estava foragido, o que foi deferido pelo Poder Judiciário em Lagarto na quarta-feira. Com isso, realizamos diligências para localizá-lo e prendê-lo, tendo o suspeito se apresentado com sua advogada na tarde dessa quinta-feira, oportunidade que foi interrogado sobre o fato”, explicou.

Conforme as informações colhidas no inquérito policial, o suspeito e a vítima já mantinham uma animosidade pessoal e acabaram se encontrando no evento festivo que acontecia em uma pizzaria situada no posto de combustível. O encontro acabou gerando novo atrito e a vítima foi atingida por golpes de faca desferidos pelo suspeito, resultando em seu óbito.

O prazo de conclusão do inquérito policial é de 30 dias, oportunidade em que será encaminhado ao Poder Judiciário e Ministério Público para a deflagração da ação penal.