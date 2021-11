O lutador sergipano Genival de Souza Filho, conhecido como Dhalsin, morreu vítima de um acidente de motocicleta. Ele estava internado no Hospital de Urgência Governador João Alves Filho (Huse), onde foi operado e seguia tratamento intensivo, mas acabou não resistindo e teve o óbito confirmado nesta sexta-feira, 26.

Genival morava em Frei Paulo, onde tinha uma academia, mas tinha se deslocado até a cidade de Ribeirópolis. No trajeto, ele acabou sofrendo o acidente e teve membros do corpo amputados. Ele já havia dado entrada no Huse em estado gravíssimo e com quadro de muita perda sanguínea.

Como atleta, Genival acumulava conquistas de torneios de Muay Thai e era uma das referências do esporte no interior sergipano, sobretudo na região do município de Frei Paulo, onde residia.

COM INFORMAÇÕES DA FAN F1