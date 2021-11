No conjunto Albano Franco, na cidade de São Domingos, Agreste do estado, um caso chamou atenção na última segunda-feira, 01. Após uma discussão, uma mulher tentou matar a nora com golpes de faca e depois tirou a própria vida.

A suspeita da tentativa de homicídio foi identificada como Marivalda Rodrigues dos Santos, de 46 anos. Após brigar com a nora, ela foi em casa e buscou uma faca. De volta à residência da nora, ela teria desferido diversos golpes contra a mulher.

Segundo a polícia, temendo ser presa, ela foi para casa se matou.

A nora foi encaminhada para unidade hospitalar.

