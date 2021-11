Policiais civis da 8ª Delegacia Metropolitana (8ª DM) e da Delegacia-Geral prenderam Iolanda Conceição Santos Costa, 40 anos, e Maria Marlete Batista Vieira, 48 anos, pelo crime de receptação qualificada. Elas são proprietárias de ferros-velhos e negociaram a compra ilegal de trilhos da rede ferroviária federal. A prisão em flagrante ocorreu nessa segunda-feira (8), no momento em que foram apreendidas 11 toneladas do material, ainda no caminhão de uma das investigadas, na Avenida Maranhão, em Aracaju.

De acordo com o delegado Sérgio Ricardo, Iolanda é proprietária de um ferro-velho localizado no Conjunto Fernando Collor, em Socorro. Ela teria comprado cerca de 18 toneladas de trilhos da rede ferroviária por um preço de R$ 0,50 o quilo do material. “Iolanda estava vendendo cerca de 11 toneladas para Maria Marlete, proprietária de um ferro-velho localizado na avenida Maranhão, no bairro Santos Dumont”, acrescentou.

Além das 11 toneladas apreendidas durante o flagrante, mais sete toneladas foram encontradas no ferro-velho de Iolanda. Ainda conforme o apurado nas investigações, Maria Marlete comprava a R$ 0,80 o quilo e, por sua vez, revendia o material para siderúrgicas.

Segundo o delegado, não foi a primeira venda ilegal do material feito pela investigada proprietária do ferro-velho que fica em Socorro. “Iolanda já havia vendido trilhos a Marlete anteriormente, perfazendo um total de cerca de R$ 20 mil em vendas antes desse flagrante”, revelou.

O material apreendido nessa segunda-feira (8) estava sendo vendido por cerca de R$ 9 mil. As investigações continuam para chegar aos responsáveis pela prática da retirada ilegal do material. A Polícia Civil pede que informações que contribuam com a completa elucidação do crime sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.