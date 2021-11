Policiais civis da cidade de Pacatuba, com o apoio da Polícia Militar e do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), deram cumprimento ao mandado de internação provisória de José Miguel de Carvalho Apulcro. Ele é investigado pela prática de tentativa de homicídio. O suspeito foi internado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP). A ação policial ocorreu nessa quarta-feira (10).

Segundo o delegado Paulo Nunes, José Miguel de Carvalho Apulcro, investigado com longo histórico de transtornos mentais, é suspeito de ter tentado matar a própria irmã e a sobrinha com golpes de facão durante um surto. “O fato ocorreu no Povoado Cobra d’água, município de Pacatuba, no final do mês de setembro de 2021”, acrescentou.

A Polícia Civil também solicita que informações e denúncias sobre a localização de suspeitos de ações criminosos sejam repassadas por meio da ferramenta Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.