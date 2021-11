Policiais civis da 8ª Delegacia Metropolitana (8ª DM) e da Delegacia Especial de Repressão a Crimes Rurais e Abigeato (Dercra) deram cumprimento, na manhã desta quinta-feira (11), ao mandado de prisão pelo crime de estelionato em desfavor de Margeli Góis Menezes.

De acordo com a delegada Mariana Amorim, a investigada seria acusada de não ter efetuado o devido pagamento após a compra de diversos animais, como frangos e porcos. Somente neste ano e na área que abrange a 8ª DM, foram instaurados quatro inquéritos policiais de estelionato contra Margeli, com crimes que teriam resultado em um prejuízo estimado em mais de 30 mil reais para as vítimas, segundo a delegada.

As investigações ainda apontaram que a indiciada teria cometido o mesmo delito em outras cidades sergipanas e já teria sido presa pela mesma prática em épocas passadas.