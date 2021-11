Equipes do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) prenderam dois investigados pela prática de estelionato. Eles utilizavam cartões de créditos clonados para fazer compras em sites de venda na internet. A ação policial resultou na apreensão de eletrodomésticos avaliados em R$ 20 mil. As prisões ocorreram na capital sergipana e foram divulgadas na noite dessa terça-feira (23).

De acordo com a delegada Lauana Guedes, as compras eram feitas com cartões clonados e os produtos eram entregues em diversos endereços vinculados a integrantes do grupo criminoso. “Após o trabalho de campo das equipes do Depatri, foram presos dois integrantes e foram recuperados objetos de vítimas e eletrodomésticos avaliados em aproximadamente R$ 20 mil”, detalhou.

Segundo a delegada Suirá Paim, as prisões ocorreram em dois bairros de Aracaju, onde foram localizadas as mercadorias adquiridas de forma fraudulenta. “As investigações apontaram que os flagranteados na ação policial fazem parte de um grupo criminoso especializado em adquirir produtos na internet utilizando cartões de crédito clonados”, acrescentou a delegada.

A Polícia Civil orienta que possíveis vítimas da prática criminosa compareçam ao Depatri para o registro da ocorrência. Informações e denúncias que possam contribuir com o andamento das investigações devem ser repassadas por meio da ferramenta Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.