No fim da manhã dessa segunda-feira (29), policiais militares do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) notificaram um homem por crime ambiental. Ele foi flagrado enquanto retirava areia da Praia de Atalaia, em Aracaju, sem a devida autorização dos órgãos ambientais.

Segundo relato policial, a equipe do Pelotão Ambiental passava pela Orla de Atalaia, no exato momento em que um homem utilizava uma pá para carregar um veículo do tipo caminhonete com areia da praia.

Questionado se possuía autorização dos órgãos ambientais para que pudesse continuar com aquela ação, ele informou aos policiais que desconhecia a necessidade da permissão legal, e que a areia retirada serviria para aterrar o piso de uma residência localizada no Bairro Industrial, também em Aracaju.

Diante das circunstâncias, o infrator precisou descarregar a areia de volta para o local. Como havia uma vegetação responsável pela fixação das dunas, que também foi retirada, juntamente com a areia, ele foi notificado pelo crime previsto no artigo 50 da Lei de crimes ambientais 9605/98.

Fonte: PM/SE